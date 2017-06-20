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dolar fiyatları fed açıklamaları sonrası hareketlendi

DOLAR FİYATLARI FED AÇIKLAMALARI SONRASI HAREKETLENDİ

Fed tarafından gelen açıklamalarla dün yükselen dolar/TL'de küresel piyasalara paralel seyrin sürmesi bekleniyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:10
Puan Ver : Dolar Fiyatları Fed Açıklamaları Sonrası Hareketlendi(8/10)9


New York Fed Başkanı William Dudley'nin dün para politikasına ilişkin açıklamaları sonrası dolardaki değer kazancıyla yükselen dolar/TL'de küresel piyasalara paralel seyrin sürmesi bekleniyor.



Yurtiçinde bugün saat 1730'da merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. Yurtdışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer bugün Amsterdam'da konuşacak. Akşam saatlerinde ise Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın konuşma yapması bekleniyor.



Dolar, dün açıklamalarda bulunan Fed'in önde gelen yetkililerinden Dudley'in enflasyon ve maaşlarda toparlanma olması yönünde Fed'in faiz artışlarını destekler nitelikte açıklamaları sonrası yen karşısında üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.



 



kaynak:hürriyet








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