

Türkiye ile Katar arasında 2016 yılında imzalanan ve Türk askerlerinin Katar'da konuşlanmasını da öngören askeri alandaki iki anlaşma, hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin üst sıralarına alınmasının ardından dün akşam kabul edildi.







Katar ile ilgili gelişmeler dün uzmanlar tarafından Türkiye'nin Suudi Arabistan ve ABD'nin karşısında yer alacağı şeklinde yorumlanmış ve bir risk unsuru olarak fiyatlayan piyasada kur ve faizde yükselişe neden olmuştu.







Diğer taraftan Ankara'nın Alman parlamenterlerin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesinin ardından Alman hükümeti üsteki askerlerin çekilmesi kararı alması da piyasalarda izlenen bir diğer konu oldu.







kaynak:posta