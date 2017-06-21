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dolar fiyatları hareketlendi!

DOLAR FİYATLARI HAREKETLENDİ!

EM'lerdeki olumsuz havaya paralel kur 3.54'ün üzerinde, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Dolar Fiyatları Hareketlendi!(7/10)4


ABD Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaların dolarda küresel değerlenmeye neden olması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Güney Afrika'da merkez bankası ile ilgili gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahını azaltmasıyla dolar/TL'de 3.54'ün üzerindeki hareket sürüyor.



Yurtiçinde bugün beklenen önemli bir veri bulunmazken, saat 1700'de ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.



 



kaynak:hürriyet








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