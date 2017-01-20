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dolar fiyatları ne kadar oldu?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada, dolar 3,8240 avro 4,0840 liradan güne başladı.

Tarih : 20 Ocak 2017, 09:19
Puan Ver : Dolar Fiyatları Ne Kadar Oldu?(7/10)7


İstanbul serbest piyasada, dolar 3,8240 avro 4,0840 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,8220 liradan alınan dolar 3,8240 liradan satılıyor. 4,0820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0840 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0680 lira olmuştu.



 



kaynak:habertürk








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