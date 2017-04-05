Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

dolar güne hareketli başladı

DOLAR GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisinin ardından dün güne 3.64 seviyesinde başlayan dolar/TL yükselişini sürdürdü. Dolar kuru dün 3.6890 seviyesine kadar yükselirken, bugün güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:35
Puan Ver : Dolar Güne Hareketli Başladı(9/10)7


Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.



Dün saat 16.58'de 3.6610/3.6627 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6890'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar fiyatları saat 09.11 itibarıyla 3.6720 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Euro/TL ise 3.91 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dolar  Güne  Hareketli  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER