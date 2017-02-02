Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 3,7590 liradan, avro ise 4,0620 liradan güne başladı

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:39
Puan Ver : Dolar Güne Nasıl Başladı?(8/10)9


İstanbul serbest piyasada dolar 3,7590, avro 4,0620 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7570 liradan alınan dolar 3,7590 liradan satılıyor. 4,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0620 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olmuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolar  Güne  Nasıl  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER