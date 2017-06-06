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dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 3.52 liradan, euro 3.97 liradan haftaya başladı

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:48
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İstanbul serbest piyasada dolar 3.52, euro 3.97 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3.52 liradan alınan dolar 3,5240 liradan satılıyor. 3.97 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3.97 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.52 lira, euronun satış fiyatı ise 3.96 lira olmuştu.



 



kaynak:habertürk








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