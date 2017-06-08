DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar/TL, Katar krizinin ardından 3.5476 seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5476 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5310'dan kapatmıştı.
Euro/TL 3.9966'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1255 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 48.36, altının ons fiyatı da 1285.50 dolardan işlem görüyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar