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dolar kaç lira oldu?

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Dolar Kaç Lira Oldu?(10/10)9


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası dolar/TL 3.4751'e kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.



Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 3.91'den işlemde.



Hatırlanacağı üzere Fed dün, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı almıştı.

 



 



kaynak:sabah








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