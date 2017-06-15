

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası dolar/TL 3.4751'e kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.







Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.







Euro/TL ise 3.91'den işlemde.







Hatırlanacağı üzere Fed dün, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı almıştı.











kaynak:sabah