Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
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dolar mb kararları öncesi hafif zayıfladı

DOLAR MB KARARLARI ÖNCESİ HAFİF ZAYIFLADI

ABD Doları, merkez bankalarının bu haftaki toplantıları öncesinde hafif zayıfladı

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:26
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Doları, bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantıları öncesinde yatırımcıların pozisyon azaltmaıyla, G-10 paralarının çoğu karşısında zayıfladı.



Fed Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) Perşembe günü para politikası toplantılarını gerçekleştirecek. Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise Cuma günü toplanacak.



 



kaynak:bloomberght








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