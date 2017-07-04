DOLAR NE KADAR OLDU? 04.07.2017
lobal merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği ve Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalanan dolar/TL dün dolardaki küresel değer kazancıyla sert yükseldi. Dolar/TL 3.55'i aştı.
olar/TL'de önemli bir seviye olan 3.5495'in aşılmasının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten bankacılar kurdaki yükselişin küresel etkilerden kaynaklandığını, lokal bir neden görmediklerini belirttiler. Küresel piyasalarda dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına paralel olarak dokuz ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti.
Dolar 3.55'i aştı
Dolar/TL 3.5549/3.5560'tan Euro/TL ise 4.0438/4.0446'dan işlem görüyor.
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