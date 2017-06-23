DOLAR NE KADAR OLDU? 23 HAZİRAN 2017 ANLIK DOLAR KURU
Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar güne düşüşle başladı. Haftaya düşüş ile başlayan dolar, bu hafta başladığı gibi bitirdi ve yine 3,50 lira seviyesine kadar indi. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 23 Haziran 2017 anlık ve güncel dolar kuru...
23 HAZİRAN 2017 GÜNCEL DOLAR KURU
Dolar alış: 3,5093 TL / Dolar satış: 3,5114 TL
Euro alış: 3,9171 TL / Euro satış: 3,9193 TL
kaynak:mynet
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