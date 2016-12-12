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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararına çevrilmişken dolar/TL haftaya 3.50'nin üzerinde başladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:17
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Bu hafta gözler Fed'in faiz artırımına çevrilmişken dolar/TL haftaya 3.50'nin üzerinde başladı. Sabah saat 08:14 itibariyle dolar Türk Lirası karşısında 3.5075/3.5093 TL seviyelerinden işlem görüyor.



Euro ise aynı saatlerde 3.7038/3.7057 TL seviyelerinde.



Kapalıçarşı'da altın 130 TL'den, çeyrek altın 215 TL'den, yarım altın 430 TL'den, tam altın ise 852 TL'den alıcısını buluyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise Çarşamba günü faizleri 25 baz puan artıracağı neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda. Dolar yen karşısında 10 ayın zirve seviyelerinde seyrederken, euro ise 1.055 ile dolar karşısında yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.



 



kaynak:sözcü








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