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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Piyasalardaki döviz talebinde düşüş ve yurt dışından gelen yorumlara bağlı olarak dün tüm gün kademeli olarak aşağı gelen Dolar/TL, bu sabah da 3,55 seviyesinin altında güne başladı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 08:41
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu?(6/10)8


Dolar/TL dün en düşük 3,5417, en yüksek 3,5885 seviyesini görmüştü.



Atlanta Fed, ABD ekonomisi için 2.çeyrek büyüme beklentisini yükseltti.



Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını yakın zamanda tekrar atırmasını büyük olasılık olduğunu, ancak enflasyonda toparlanma olmaması halinde Banka'nın yılın geri

kalanı için para politikası planlarını kuşkulu hale getireceğini söyledi.



 



kaynak:sözcü








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