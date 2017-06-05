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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 2017 yılının en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:54
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Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları Cuma günü Wall Street'in rekor kırarak kapanmasına rağmen jeopolitik riskler nedeniyle yataya yakın artıda seyir izliyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra hafif toparlanarak 96.77'de bulunuyor.



ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs ayında 138,000 ile beklentilerin çok altında artış kaydederek, işsizliğin yüzde 4.3 ile 16 yılın en düşük seviyesine inmesine rağmen istihdam piyasasının ivme kaybettiğine işaret etti. Ayrıca Mart ve Nisan aylarına ait tarım dışı istihdam artışı da aşağı revize edildi.



 



kaynak:sözcü








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