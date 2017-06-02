Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!

dolar o açıklamanın ardından düştü!

DOLAR O AÇIKLAMANIN ARDINDAN DÜŞTÜ!

Dolar fiyatları ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından Aralık sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 17:35
Puan Ver : Dolar O Açıklamanın Ardından Düştü!(8/10)6


ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.



ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin mayısta 138 bin artarak, 182 bin olan beklentilerin oldukça altında kalması, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL de buna paralel 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Dolar  O  Açıklamanın  Ardından  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER