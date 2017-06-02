DOLAR O AÇIKLAMANIN ARDINDAN DÜŞTÜ!
Dolar fiyatları ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından Aralık sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin mayısta 138 bin artarak, 182 bin olan beklentilerin oldukça altında kalması, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL de buna paralel 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.
kaynak:haber7
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