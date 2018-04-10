Dolar Rekor Kırdı! Merkez Bankasından Müdahale Geldi
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Dolar rekor kırdı! Merkez Bankasından müdahale geldi

DOLAR REKOR KIRDI! MERKEZ BANKASINDAN MÜDAHALE GELDİ

Son dakika... TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 19:30
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

İHALE TUTARI 150 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.

VADELİ DÖVİZ SATIMI PLANLANIYOR

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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