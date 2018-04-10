DOLAR REKOR KIRDI! MERKEZ BANKASINDAN MÜDAHALE GELDİ
Son dakika... TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
İHALE TUTARI 150 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ
TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 150 milyon dolar olarak ilan edildi.
VADELİ DÖVİZ SATIMI PLANLANIYOR
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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