Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla sakin seyrini devam ettiren dolar, 3,80 liradan alıcı buluyor.

Noel tatili nedeniyle hacimlerin piyasalarda hacimler geriledi. Tokyo dışındaki büyük döviz piyasalarının kapalı olduğu işlem gününde euro/dolar ve dolar/yen gibi temel kurlarda işlem hacimleri ortalama bir günün beşte birinden az seviyede bulunuyor. Dolar/TL haftaya başladığı 3.82'li seviyelerden sınırlı gerileyerek sabah saat 07:15'te 3.8083 seviyesinde işlem görüyor. Ayn saatte euro/TL ise hafif yükselişle 4.5189 liradan el değiştiriyor.

GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİNDE İYİMSER HAVA DEVAM EDİYOR

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise bu azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

Kaynak: haberinburada