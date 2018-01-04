Dolarda geçtiğimiz hafta 3,85 TL'li seviyelerden başlayan düşüş dün kuru bir ara 3.76 TL'li seviyelere çekmişti. Kapanışta 3.77 TL sınırına yaklaşan dolar kuru bugün de güne benzer seviyelerden balşladı. Dolar ilk işlemlerin ardından saat 06.50 itibariyle 3.77 TL'den el değiştirirken, euro 4.54 TL oldu.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalarda günün en önemli gelişmesi saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Aralık enflasyonunun açıklanması ile yıllık enflasyon da belli olacak. Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.

Kaynak: haberinburada