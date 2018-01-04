DOLAR SAKİN SEYRİNİ DEVAM ETTİRİYOR
Yeni yıla düşüş eğilimi ile başlayan dolar kuru, sabah ilk işlemlerin ardından sakin seyrini devam ettirerek 3,77 TL sınırında dengelendi.
Dolarda geçtiğimiz hafta 3,85 TL'li seviyelerden başlayan düşüş dün kuru bir ara 3.76 TL'li seviyelere çekmişti. Kapanışta 3.77 TL sınırına yaklaşan dolar kuru bugün de güne benzer seviyelerden balşladı. Dolar ilk işlemlerin ardından saat 06.50 itibariyle 3.77 TL'den el değiştirirken, euro 4.54 TL oldu.
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Piyasalarda günün en önemli gelişmesi saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Aralık enflasyonunun açıklanması ile yıllık enflasyon da belli olacak. Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
- İran'daki Olaylar Vanlı Turizmcileri Vurdu! Rezervasyonlar İptal Ediliyor
- Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak
- Dünya, Türkiye'de Üretilen Kopya Sığırların Peşine Düştü!
- Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor
- Türk Lirası İle İhracat, 7 Yılda 5 Katına Çıktı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar