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Dolar Tarihi Seviyeyi Gördü! Dolar 4,04 Euro 4,96

DOLAR TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ! DOLAR 4,04 EURO 4,96

Dolar kuru, 4,04 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro kuru ise 4,96 TL seviyesinin üzerini gördü.

Tarih : 05 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Dolar Tarihi Seviyeyi Gördü! Dolar 4,04 Euro 4,96(6/10)3


Dolar/TL, yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru 4.0436 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL saat 12.01 itibarıyla 4.0424 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9636 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9616 TL'de hareket ediyor.



SERT DALGALANMA DEVAM EDİYOR



Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.



Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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