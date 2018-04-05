DOLAR TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ! DOLAR 4,04 EURO 4,96
Dolar kuru, 4,04 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro kuru ise 4,96 TL seviyesinin üzerini gördü.
Dolar/TL, yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru 4.0436 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL saat 12.01 itibarıyla 4.0424 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9636 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9616 TL'de hareket ediyor.
SERT DALGALANMA DEVAM EDİYOR
Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.
Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcıdan Keçi Kesen Sanıklara İtiraz: Biraya Para Var Da Ekmeğe Mi Yok
- Ab Bakanı Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a Sert Yanıt: Akılsız
- Büyük Ağabey Tuncel'in Düğününe Bayrak Ve Kur'an Detayı Damga Vurdu
- Mardin'de Hareketli Dakikalar! Özel Harekat Polisleri Nefes Kesti
- Zaman Gazetesi Davası'nda 31 Sanıktan 3'üne Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
- Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
- Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
- Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
- Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar