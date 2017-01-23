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dolar ve euro'nun artması demet akalın'ı da vurdu

DOLAR VE EURO'NUN ARTMASI DEMET AKALIN'I DA VURDU

Dolar ve Euro'nun artması Demet Akalın'ın yatırım planlarını değiştirmesine neden oldu.

Tarih : 23 Ocak 2017, 13:43
Puan Ver : Dolar Ve Euro'nun Artması Demet Akalın'ı Da Vurdu(10/10)8


Bir mobilya markasının reklamında oynayan Demet Akalın" Ev almayı düşünüyordum. Dolar ve euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak küçülmeye gidiyorum. Eve tadilat yapıp sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız " dedi.



 



kaynak:hürriyet








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