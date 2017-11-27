DOLAR YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru, yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar kuru, ilk işlemlerin ardından 3,93 TL bandında dengelendi.
Geçen hafta boyunca sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında dolar/TL 3,9830, euro/TL 4,7215 ile tarihi zirvelerini gördü. Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü dolar/TL, 3,90 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 3,9427'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 3,9390 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,44 düşüşle 4,6990'dan, sterlin/TL de yüzde 0,53 azalışla 5,2470'ten işlem görüyor.
YURT İÇİ VE YURTDIŞI GELİŞMELER TAKİP EDİLECEKGeçen hafta güçlü Almanya İş Dünyası Eğilim Endeksi (Ifo) verisi ve Alman ekonomisine ilişkin politik istikrarsızlık endişelerinin azalmasıyla 1,1944 ile 2 ayın en yüksek seviyesini gören euro/dolar paritesi, bugün itibarıyla 1,1925 seviyesinde bulunuyor.Analistler, yurt içinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin, yurt dışında ise ABD ekim konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek, tarihi zirve olan 3,9830'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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