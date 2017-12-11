DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI
Dolar kuru, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya sakin başlayarak 3,8290 liradan alıcı buluyor
Dolar kuru, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve TCMB'nin faiz artışı yapacağına dair beklentilerin yön verdiği seyrini geçen haftada düşüşle noktaladı. Haftaya 3.94'lü seviyelerden başlayan dolar/TL cuma kapanışta 3.83-3.84 TL bandına geriledi. Bugüne bakıldığında, doların haftaya sakin bir başlangıç yaptığı görülüyor. Dolar kuru ilk işlemleri 3,82 TL'nin hemen üzerinden alıcı buluyor. Euro kuru da 4.5170 TL seviyesinde bulunuyor.
MERKEZ BANKALARI TOPLANTILARI KRİTİK
Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi merkez bankalarının faiz kararları ve saat 10'da açıklanacak olan üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacak.
Çarşamba günü FED'le başlayacak faiz kararları, Perşembe günü TCMB, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları ile devam edecek. FED'in çeyrek puanlık faiz indirimine kesin gözü ile bakılırken, TCMB'nin de enflasyonu kontrol altında tutabilmek için faiz artışına gidebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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