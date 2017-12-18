Dolar kuru yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3,8620 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, 3,90 TL'li seviyelerden Merkez Bankasının faiz artırım beklentileri ile 3,81 TL sınırına kadar çekilmişti. Ancak perşembe günü Merkez Bankası'nın 100 baz puan olan beklentilerinin altında kalan faiz artırımı kurların yükselmesine neden oldu.

DOLAR 3,86 LİRA SEVİYESİNDE DENGELENDİ

3.81 TL seviyelerinden başlayan hareket 3,88 TL seviyelerine kadar ulaştıktan sonra piyasa 3.85-3.86 seviyelerinde dengelendi. Dolar yeni haftaya da benzer seviyelerde başladı. dolar kuru sabah saatleri itibariyle 3,8620 TL'den işlem görürken euro ise 4,5450 TL oldu.

Kaynak: haberinburada