DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, sabah ilk işlemlerde 3,9260 liradan alıcı buldu.
Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yurtdışında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybetmiş ve içeride 3,9105 TL'ye kadar düşmüştü. Hafta kapanışı ise 3.9135 liradan gerçekleşmişti. Dolar/TL sabah saatleri itibariyle 3,9264 TL'den işlem görürken, euro ise 4,6620 TL oldu.
ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
ABD'deki davada Zarrab'ın açıklamalarının yakından izlenmeye takip edildiği piyasalarda ayrıca bugün açıklanacak enflasyon verileri de piyasanın radarında bulunuyor.
Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Kasım ayında yüzde 1.2 artış bekleniyor.
Bankacılar, başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini söylüyorlar.
Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0.23 kayıpla 1.1869 seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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