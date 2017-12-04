Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Dolar Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, sabah ilk işlemlerde 3,9260 liradan alıcı buldu.

Tarih : 04 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Dolar Yeni Haftaya Yükselişle Başladı(10/10)6

Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yurtdışında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybetmiş ve içeride 3,9105 TL'ye kadar düşmüştü. Hafta kapanışı ise 3.9135 liradan gerçekleşmişti. Dolar/TL sabah saatleri itibariyle 3,9264 TL'den işlem görürken, euro ise 4,6620 TL oldu.

ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

ABD'deki davada Zarrab'ın açıklamalarının yakından izlenmeye takip edildiği piyasalarda ayrıca bugün açıklanacak enflasyon verileri de piyasanın radarında bulunuyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Kasım ayında yüzde 1.2 artış bekleniyor.

Bankacılar, başta ABD'deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini söylüyorlar.

Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0.23 kayıpla 1.1869 seviyesinden işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dolar  Yeni  Haftaya  Yükselişle  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER