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Dolar Yükselişe Geçti

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlayan dolar kuru, 3,8285 seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Dolar Yükselişe Geçti(5/10)1

Dün en yüksek 3,8452 ve en düşük 3,8158 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,8228'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8285 seviyelerinde dengelendi.

EURO DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8133 ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8285 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,5503 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1252 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifinin dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada kabul edildiğini belirterek, konunun piyasalara yansımalarının izleneceğini kaydetti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TLde 3,81'in destek, 3,8550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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