DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlayan dolar kuru, 3,8285 seviyelerinde dengelendi.
Dün en yüksek 3,8452 ve en düşük 3,8158 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,8228'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8285 seviyelerinde dengelendi.
EURO DA ARTIŞ GÖSTERDİ
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 3,8133 ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8285 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,5503 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,1252 seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifinin dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada kabul edildiğini belirterek, konunun piyasalara yansımalarının izleneceğini kaydetti.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ BEKLENİYOR
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TLde 3,81'in destek, 3,8550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar