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Dolar Yükselişe Geçti

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri ve jeopolitik gelişmeler doları 3,80 TL'nin üzerine taşıdı. Dolar bu sabah da 3,81 TL seviyesinde hareket ediyor.

Tarih : 02 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Dolar Yükselişe Geçti(7/10)3

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu hafta her iki yönlü dalgalanan dolar/TL ABD'de faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle önceki gün 14 Şubat'tan beri ilk kez 3,8167'ye yükselmişti. Dolar kuru sabah saatleri itibariyle 3.8110 TL'den işlem görürken, euro ise 4.6820 TL'de bulunuyor.,

ABD BORSALARI İZLENECEK

Piyasalarda bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasının ardından dün sert düşüşlerin görüldüğü ABD borsalarının küresel pay piyasaları üzerindeki etkisi izlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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