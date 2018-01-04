DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE İLK RAKAMLAR
Dolar fiyatları, küresel piyasada ABD para biriminin değer kazanmasının ardından TL karşısında da yönünü hafif yukarı çevirdi. Dolar, sabah ilk saatlerde 3.7832 liradan açılış yaptı.
Dolar fiyatları geçtiğimiz haftaki 3.85 seviyesinden yeni yıla 3.76 TL düzeyine kadar inerek başlamıştı. Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanan enflasyon verilerinin aylık beklentinin üzerinde çıkmasıyla 10:03'te 3.78 liranın üzerine çıkan dolar öğlen saatlerinde yeniden 3.77 TL'nin altına inmişti. Akşam saatlerinde Zarrab davasında açıklanan karar sonrası ise dolarda ciddi bir hareket olmadı.
ABD HAZİNE TAHVİLLERİ DEĞER KAZANDI
Öte yandan, Avrupa hisse senetleri, yeni yatırım regülasyonu MiFID 2'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Asya'daki pozitif seansın ardından olumlu hareket etti. ABD'de piyasaların rekorla açılmasıyla dolar, beş günlük kayıp sonrası global olarak yükseldi ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.
4 Ocak 2018 sabah 07:30da dolar, önceki kapanışı olan fiyatları yüzde 0.04 artarak 3.7832 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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