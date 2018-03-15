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Dolar yükselişte, euro rekora koşuyor

DOLAR YÜKSELİŞTE, EURO REKORA KOŞUYOR

Dün 3,87'yi aşarak 3 ayın zirvesine çıkan ardından 3,85'e kadar gevşeyen dolar bugün 3,88'i aştı. Salı günü 4,79'la tarihi yüksek seviyeyi test eden euro akşam saatlerinde yeniden 4.80'i aştı.

Tarih : 15 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Dolar Yükselişte, Euro Rekora Koşuyor(10/10)6

Dün 3.8742 ile 15 Aralık'tan beri en yüksek seviyeye tırmanan Dolar/TL yeni güne 3.86 seviyelerinde başladı. Kur 3.85'e gevşedi, ardından ABD verileriyle 3.88'in üzerine çıktı.

EURO REKORA YAKLAŞIYOR

Salı akşamı 4.8055'le tarihi yüksek seviyeyi test eden Euro/TL hafif gevşemesinin ardından akşam saatlerinde yeniden 4.80'i aştı.

Sepet kur ise 4.3419 ile 4.3464'luk rekora yakın seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar 3. ayda da düştü. Üretici fiyatları ise %0.2 ile beklentinin hafif üzerinde arttı.

DOLAR'IN ORTA VADEDE 4,20 OLMASI BEKLENİYOR

Rabobank Gelişen Piyasalar Döviz Stratejisti Piotr Matys yolladığı bir notta Dolar/TL 'de orta vadeli hedeflerinin 4.20 olduğunu hatırlattı.

Matys daha sonra Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede dolarda 3.90 seviyesinin önemli olduğunu belirtti.

NEGATİF AYRIŞMADA 2 NEDEN

TMV Consultancy Başekonomisti İnanç Sözer Bloomberg HT'ye tüm gelişen ülkelerin aleyhine fiyatlama söz konusu olduğunu TL cinsi varlıklarının ayrışmasındaki 2 temel nedenin; jeopolitik gelişmeler ve küresel çapta faiz hadlerindeki yükseliş olduğunu söyledi. Sözer bu noktada temkinli olmak gerektiğini belirtti.

Nomura International Gelişen Piyasa Stratejisti Henrik Gullberg ise Suriye'ye ilişkin riskler, ABD'de görülen davada sona yaklaşılması gibi faktörlerin Lira'nın sadece dolar karşısında değil, benzer para birimleri karşısında da düşük performans göstermesine neden olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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