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dolar zirveyi gördü, pompaya zam bekleniyor!

DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ, POMPAYA ZAM BEKLENİYOR!

ABD petrol fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki tarihi rekorların, Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!(5/10)4


Merkez Bankası'nın dün yaptığı hamle ile 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçecek olması doların ateşini söndürmedi aksine dolar tarihi zirve olan 4.29 sevilerine kadar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde. Her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.



2018 YILINDAN BU YANA YAPILAN ZAMLAR VE İNDİRİMLER



 



GÖZLER PUİS'TE



Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda. Dolar kurunun artması sebebiyle de her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı gözleniyor. Hal böyle olunca gözler Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na çevrildi. Kaynak: Sözcü



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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