DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ, POMPAYA ZAM BEKLENİYOR!
ABD petrol fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki tarihi rekorların, Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın dün yaptığı hamle ile 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçecek olması doların ateşini söndürmedi aksine dolar tarihi zirve olan 4.29 sevilerine kadar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde. Her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.
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GÖZLER PUİS'TE
Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda. Dolar kurunun artması sebebiyle de her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı gözleniyor. Hal böyle olunca gözler Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na çevrildi. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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