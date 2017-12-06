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Dolarda Düşüş Devam Ediyor

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dolar kurunda dün başlayan düşüş eğilimi yeni günde de etkisini hissettiriyor. Dolar, sabah ilk işlemlerde 3,84 TL sınırına kadar çekildi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Dolarda Düşüş Devam Ediyor(10/10)6

Dolar fiyatlarındaki gevşeme devam ediyor. Özellikle Merkez Bankasının önümüzdeki toplantısında faiz artırımı yapabileceğine yönelik haberler ve Merkez Bankası raporundaki ifadelerle birlikte dolar dün 3,85 TL sınırına kadar çekilmişti. Dolar bugüne ise de 3,84 lira seviyesinden başladı. Euro da aynı saat itibariyle 4,55 TL seviyesinde bulunuyor.

ZARRAB DAVASI TEDİRGİNLİĞİ ATLATILDI

Dolarda yaşanan düşüş trendinde Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artımı kadar, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın serbest piyasa ekonomisine yaptığı vurgu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye hareketlerini sınırlamak gibi bir düşüncelerinin olmadığına dair açıklamaları da etkili oldu. Ayrıca ABD'de görülen Zarrab davasındaki gelişmelerden kaynaklı tedirginliklerin atlatılması TL üzerindeki baskıyı kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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