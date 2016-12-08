Dolar/TL 3.38'in altına inerek iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. Gözler bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında.



Kurda hafta başından beri görülen geri çekilmenin ardından TL lehine fiyatlamalar devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 3.60'la tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 3,38'in altına inerek iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. Siyasilerin "TL'ye dön" çağrısı ve gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel düşüşünü sürdüren dolar/TL için gözler bugün açıklanması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında olacak. Dolar/TL 3.3835 seviyesinde.



Başbakan Binali Yıldırım EKK sonuçlarını açıklamak için saat 15:00'te basın toplantısı düzenleyecek.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararların reel sektör, istihdam, bankacılık ve finans ile dış finansman boyutunu ilgilendirdiğini, kararların arasında kısa ve orta vadeli düzenlemeler bulunduğunu ve kısa vadede hayata geçeceklerini söylemişti.







kaynak:dünya