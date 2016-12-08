Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

dolarda iki haftanın en düşük seviyesi

DOLARDA İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dolar/TL 3.38'in altına inerek iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. Gözler bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:00
Puan Ver : Dolarda İki Haftanın En Düşük Seviyesi(6/10)7


Kurda hafta başından beri görülen geri çekilmenin ardından TL lehine fiyatlamalar devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 3.60'la tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 3,38'in altına inerek iki haftanın en düşük düzeyine geriledi. Siyasilerin "TL'ye dön" çağrısı ve gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel düşüşünü sürdüren dolar/TL için gözler bugün açıklanması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında olacak. Dolar/TL 3.3835 seviyesinde.



Başbakan Binali Yıldırım EKK sonuçlarını açıklamak için saat 15:00'te basın toplantısı düzenleyecek.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararların reel sektör, istihdam, bankacılık ve finans ile dış finansman boyutunu ilgilendirdiğini, kararların arasında kısa ve orta vadeli düzenlemeler bulunduğunu ve kısa vadede hayata geçeceklerini söylemişti.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Dolarda  İki  Haftanın  En  Düşük  Seviyesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER