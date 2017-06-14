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dolarda sert düşüş!

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ!

Dolar/TL ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından son 6 ayın en düşük seviyesi olan 3.50'nin altına geriledi

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:12
Puan Ver : Dolarda Sert Düşüş!(6/10)8


ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle 3.50'nin altına gerileyen dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.86 azalışla 3.48 seviyesinden işlem görüyor.



ABD'de enflasyon mayısta yüzde 1.9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2'nin gerisinde kalırken, bu veri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Piyasa tarafından mayısta değişmesi beklenmeyen perakende satışlar verisi ise yüzde 0.3 azadı.



Veri öncesinde 3.51 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3.48 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolarda  Sert  Düşüş    haber

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