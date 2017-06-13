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dolarda son durum

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 3.51 liradan, euro ise 3,93 liradan güne başladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 2.22'yi gördü

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Dolarda Son Durum(9/10)11


İstanbul Kapalıçarşı'da 3.5280 liradan alınan dolar 3.5080 liradan, 3.9280 liradan alınan euro ise 3.93 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3.5220 liradan, euro ise 3.9450 liradan satıldı.



 



kaynak:habertürk








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