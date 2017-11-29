DOLARDAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ! YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Dolarda hafta başında yaşanan düşüş eğilimi uzun soluklu olmadı. Dolar kurunda dün başlayan yükselişin ardından, bugünkü ilk işlemler 3,9690 TL seviyesinde gerçekleşti
Dolar kuru hafta başında 3,90 TL seviyesinin altına kadar gerilemişti. Hem uluslararası piyasalardaki olumlu hava hem de Merkez Bankasının gerektiğinde müdahale edebileceği yönündeki haberlerle düşüşe geçen dolar kuru, ABD'de devam eden Zarrab davası tedirginliği ile yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda Zarrab davası yakından izlenirken dolar kuru dün akşam saatlerinde bir ara 3,97 TL'ye kadar çıktı. Dolar bugün sabah itibariyle 3,9690 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı saat itibariyle euro ise 4,7018 TL seviyesinde.
"REZA ZARRAB HABERLERİ TÜRK LİRASINDA DEĞER KAYBINA NEDEN OLDU"
Kapital Forex'ten Enver Erkan'ın dolar kuru ile ilgili yorumu şöyle:
Küresel piyasalarda doların ABD'de vergi reformunun Senato'da bir engeli daha aşmasının ardından desteklendiğini görmekteyiz. Türk Lirası açısından ise; ABD'deki davanın merkezindeki isim Reza Zarrab'ın İran'ın ambargoyu delmesine yardım etmekle suçlanan Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapacağı haberi ile beraber Türk varlıklarına olan talebin azalacağı endişeleri piyasa hareketlerine damga vurdu. Politik tansiyon ve Batı'daki müttefiklerle bozulan ilişkiler çerçevesinde bir süredir kötü performans gösteren Türk Lirası böylece incelediğimiz gelişmekte olan ülke para birimleri arasında bu çeyrekte en çok değer kaybeden para birimi oldu. 3,98 TL mevcut harekette eşik seviyemiz, burasının aşılması halinde endişeler artabilir ve psikolojik seviye üzeri hedeflenebilir. 3,91 güncel destek seviyemiz ve kurda bu seviye altına düşüş kalıcılık sağlamamıştır.
Kaynak: haberinburada
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