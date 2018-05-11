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DOLARIN ATEŞİ YENİDEN YÜKSELDİ! KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNÜ GÖRDÜ


Doların ateşi yeniden yükseldi! Kritik seviyenin üstünü gördü
Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Doların Ateşi Yeniden Yükseldi! Kritik Seviyenin Üstünü Gördü(5/10)1

Önceki gün Cumhurbaşkanı başkanlığında Külliye'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında 4,23 seviyesinin altını gören dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugün sabah ilk işlemlerde 4,24 civarında olan, öğle saatlerinde 4,28'e çıkan kur, kapanışa doğru 4,30'un üzerini gördü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Erdoğan, TOBB'da yaptığı konuşmada, faizi tekrar aşağı çekmeleri gerektiğini, faizi yüksek tutmakla oyuna geldiklerini söyledi.

Erdoğan, tedbirleri hayata geçirirken para ve maliye politikasındaki çizgilerinden asla taviz vermediklerini, bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, açık piyasa ekonomisinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 4.27'li seviyelerde olan dolar/TL hızlı bir şekilde 4.3080'e kadar yükseldikten sonra saat 1600'da 4.2900/4.2930 seviyesinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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