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doların gözü bugünkü toplantıda!

DOLARIN GÖZÜ BUGÜNKÜ TOPLANTIDA!

Güne 3.53 TL'den başlayan dolar, Merkez Bankası kararını bekliyor

Tarih : 20 Aralık 2016, 10:15
Puan Ver : Doların Gözü Bugünkü Toplantıda!(7/10)7


Dolar/TL güne 3.53 civarına yükselerek başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2017'de öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentisiyle geçen hafta yönünü yukarı çeviren dolar/TL dün günü piyasa kapanış saatlerinde 3.50 civarında tamamlamıştı.



Bankacılar bugün TCMB'nin Aralık ayı faiz kararının piyasalardaki ana yön belirleyici olacağını belirttiler. Dün akşam piyasa kapanış saatlerinde 3.50'nin hemen üzerinde işlem gören dolar 3.5370 TL'ye kadar yükseldi. Kur bu sabah saat 08.59'da 3.5212/3.5250 seviyesinde işlem gördü. Dün akşam saatlerinde 3.58 civarında olan sepet bazında TL aynı saatte 3.5908/3.5950, 3.6540 civarındaki euro ise 3.6603/3.6644 TL seviyesinde.



 



kaynak:habertürk








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