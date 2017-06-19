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dolar/tl 3.50 seviyelerinde

DOLAR/TL 3.50 SEVİYELERİNDE

Cuma akşamı geç işlemlerde 3.50'nin altını gören Dolar/TL kuru bugüne de 3.50'den başladı, kur daha sonra 3.4998 seviyesine kadar geriledi. Euro da 3.91 TL'den işlem görüyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : Dolar/Tl 3.50 Seviyelerinde(6/10)8


Cuma akşamı geç işlemlerde 3.50'nin altını gören Dolar/TL kuru bugüne de 3.50'den başladı, kur daha sonra 3.4998 seviyesine kadar geriledi. Euro da 3.91 TL'den işlem görüyor.



Geçen haftaki Fed ve TCMB kararlarının ardından bu hafta piyasaları daha hafif bir gündem bekliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında bugün kurda etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed yetkililerinin konuşmaları hafta boyunca takip edilecek. Bugün New York Fed Başkanı William Dudley'in konuşma yapması bekleniyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler bugün  başlayacak.



 



kaynak:bloomberght








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