Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

dolar/tl 3.52'inn altında

DOLAR/TL 3.52'İNN ALTINDA

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesinin desteğiyle dolar/TL ve faiz dün gerilerken, bugün Hazine ihaleleri ile dış piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:35
Puan Ver : Dolar/Tl 3.52'inn Altında(5/10)6


Hazine bugün iki yıllık gösterge olan 15 Mayıs 2019 itfalı altı ayda yüzde 5.55 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 Haziran 2024 itfalı yedi yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.



Yurtdışında ise saat 1130'da İngiltere TÜFE, saat 1200'de Almanya ZEW endeksi, saat 1530'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

Veri akışının yoğun olduğu bu hafta piyasaların odağındaki ana gündem maddeleri ise küresel merkez bankaları olacak. Piyasalar yarın ABD Merkez Bankası'nın, Perşembe günü ise TCMB'nin PPK toplantısını izleyecek. Öte yandan Perşembe günü İngiltere, Cuma günü de Japonya merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dolar/Tl  352  İnn  Altında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER