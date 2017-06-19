Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

dolar/tl 3.60-3.70 bandında işlem görebilir

DOLAR/TL 3.60-3.70 BANDINDA İŞLEM GÖREBİLİR

Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce dolar ve TL beklentilerini Bloomberg HT'ye anlattı

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:09
Puan Ver : Dolar/Tl 3.60-3.70 Bandında İşlem Görebilir(7/10)7


Standard Chartered Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü'ne konuk oldu.



Doların güçlenme hikayesinin artık sonuna geldiğini belirten Pantanacce "doların gelişen piyasa paralarına karşı güçlenme ihtimali son derece sınırlı çünkü Trump hikayesi artık bir kayıp hikaye olarka görünüyor."dedi.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  360-370  Bandında  İşlem  Görebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER