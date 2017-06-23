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dolar/tl bayram öncesi son işlem gününde yatay

DOLAR/TL BAYRAM ÖNCESİ SON İŞLEM GÜNÜNDE YATAY

Kur 3.50-3.51 seviyelerinde seyrediyor, konut verisi izlenecek

Tarih : 23 Haziran 2017, 11:19
Puan Ver : Dolar/Tl Bayram Öncesi Son İşlem Gününde Yatay(8/10)8


Dün 3.51 seviyesine gerileyen kur bugüne de bu seviyelerden başladı. Bayram öncesi son işlem günü olması nedeniyle kurun bugün dar bantta dalgalanması bekleiyor.



Yurtiçinde bugün konut satış verisi, reel sektör güveni ve kapasite kullanımı izlenecek. ABD'de ise yeni konut satışları takip edilecek.



Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan yolladığı bir notta "Kur cephesinde 3,51 bölgesinin altında kalıcılık sağlanması önemli, sabah saatleri itibariyle bu seviye altına geçen fiyat hareketin tatil öncesi son işlem gününde 3,48 denemesi yapması beklenebilir. USDTRY'de yukarı hareketler için mevcut olan bariyer 3,54 olarak durmaktadır" değerlendirmesini yaptı.



 



kaynak:bloomberght








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