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dolar/tl güne 3,50 sınırında başladı

DOLAR/TL GÜNE 3,50 SINIRINDA BAŞLADI

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,50 sınırında işlem görüyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:30
Puan Ver : Dolar/Tl Güne 3,50 Sınırında Başladı(8/10)6


ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından son 6 ayın en düşük seviyesi olan 3,4751'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,90 düşüşle 3,4882'den tamamladı.



Bugün Asya piyasalarında 3,4829'dan işlem gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 3,50 sınırından alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,35 yükselişle 3,9260'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,28 artışla 4,6220'den işlem görüyor.



Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltirken, bu yıl bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi.



 



kaynak:milliyet








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