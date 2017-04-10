Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

dolar/tl referandum öncesi son haftada 3.71'in üzerinde

DOLAR/TL REFERANDUM ÖNCESİ SON HAFTADA 3.71'İN ÜZERİNDE

Dolar/TL yeni haftaya 3.71-3.72 bandında dalgalanarak başladı

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:27
Puan Ver : Dolar/Tl Referandum Öncesi Son Haftada 3.71'in Üzerinde(10/10)9


16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi son haftaya 3.71'in üzerinde başladı.



ABD'nin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının ardından 3.7476 ile 3 haftanın zirvesine yükselen kur bugün 3.71-3.72 seviyelerinde dalgalanıyor. Jeopolitik riskler piyasanın radarında kalmaya devam edecek.

 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Dolar/Tl  Referandum  Öncesi  Son  Haftada  371  İn  Üzerinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER