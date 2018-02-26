Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil droneları kullandı. Defilede en az 8 drone sahneye çıktı ve markanın el çantalarını teker teker gösterdi. Dronelar defiledeki kalabalığı ve beğenileri de fotoğrafladı.

MİSAFİRLERİN Wİ-Fİ BAĞLANTILARI KAPATILDI

Marka bu şekilde bir defile yapmak için epeyce zorlandı. Bussiness Insider'a göre, defileyi izleyenlerden ve salonda bulunan herkesten telefonlarındaki wi-fi bağlantılarının kapatılması istendi. Bu nedenle de gösteri 45 dakika gecikmeli başladı.

Ama bu şekilde defile yapan ilk marka Dolce & Gabbana olmadı. Daha önce giyim firması Betabrand da Silikon Vadisi'nde böyle bir defile düzenlemişti.

Kaynak: haberinburada