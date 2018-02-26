DOLCE & GABBANA, ÇANTALARINI MANKENLERLE DEĞİL, DRONE'LERLE TANITTI
Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil drone'leri kullandı.
Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil droneları kullandı. Defilede en az 8 drone sahneye çıktı ve markanın el çantalarını teker teker gösterdi. Dronelar defiledeki kalabalığı ve beğenileri de fotoğrafladı.
MİSAFİRLERİN Wİ-Fİ BAĞLANTILARI KAPATILDI
Marka bu şekilde bir defile yapmak için epeyce zorlandı. Bussiness Insider'a göre, defileyi izleyenlerden ve salonda bulunan herkesten telefonlarındaki wi-fi bağlantılarının kapatılması istendi. Bu nedenle de gösteri 45 dakika gecikmeli başladı.
Ama bu şekilde defile yapan ilk marka Dolce & Gabbana olmadı. Daha önce giyim firması Betabrand da Silikon Vadisi'nde böyle bir defile düzenlemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar