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Dolmabahçe'de kritik maç başladı

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK MAÇ BAŞLADI

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 31 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Dolmabahçe'de Kritik Maç Başladı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş Vodafone Park'ta taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ:

Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

ALANYASPOR:

Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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