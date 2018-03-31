DOLMABAHÇE'DE KRİTİK MAÇ BAŞLADI
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Mücadele 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş Vodafone Park'ta taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi veriyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER:
BEŞİKTAŞ:
Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
ALANYASPOR:
Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla
Kaynak: haberinburada
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