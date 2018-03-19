Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı.

NİŞANLANMIŞLARDI

Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı. Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, "Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil" demişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR

Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.

Kaynak: haberinburada