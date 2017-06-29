Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

domates tüketmek cildi güneş ışınlarından koruyor

DOMATES TÜKETMEK CİLDİ GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar; domates yiyenlerin, yemeyenlere göre zararlı güneş ışınlarından yüzde 33 daha az etkilendiğini gösteriyor

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:46
Puan Ver : Domates Tüketmek Cildi Güneş Işınlarından Koruyor(6/10)6


Yaz tatilinin başladığı şu günlerde herkes tatile gitmeye ve bütün bir kış hırpalanan bedenlerini güneşin altına sermeye ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda ozon tabakasında meydana gelen deformasyon sebebiyle güneş ışınlarının eskisinden çok daha zararlı olduğu gerçeği, yapılan araştırmaların sayısını artırmakla beraber detaylanmasına da sebep oluyor.

Cildinizin güneşe ihtiyacı var elbette. Ancak her şeyde olduğu gibi güneşlenirken de sağlığınızı kesinlikle ihmal etmemeniz gerekir.

Güneş ışığı, en doğal D vitamini kaynağıdır. İskelet sisteminizin sağlam ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, mutlaka yeterli D vitaminini almanız gerekir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini miktarı, sandığınızdan çok daha kısa sürede alınabilir.

Tatiliniz boyunca, günde sadece 20 dakika güneşlenmek yeterlidir. Bunun için de tüm vücudunuzu güneşlendirmek de şart değil.

Sadece kol ve bacaklarınızın bir kısmının güneş görmesi ihtiyacınız olan D vitaminini almanıza yeter.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Domates  Tüketmek  Cildi  Güneş  Işınlarından  Koruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER