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dominik'e gitti, çocuklarına survivor izletti

DOMİNİK'E GİTTİ, ÇOCUKLARINA SURVİVOR İZLETTİ

Oğullarının isteğini kırmayarak onları 'Survivor 2017' yarışmasının çekildiği Dominik'e götüren Emina-Mustafa Sandal çifti, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:32
Puan Ver : Dominik'e Gitti, Çocuklarına Survivor İzletti(5/10)3


Eşi Mustafa Sandal ve çocuklarıyla Dominik'e giden Emina Sandali sosyal medya hesabından ilk olarak güneşin tadını çıkartırken çektiği bir selfieyi yayımladı.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dominik  E  Gitti  Çocuklarına  Survivor  İzletti    haber

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