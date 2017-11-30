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Donald Trump'ın Twitter Hesabını Kapatan Türk Çıktı

DONALD TRUMP'IN TWİTTER HESABINI KAPATAN TÜRK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı bir süreliğine kapanmıştı. Buna sebep olan kişinin Türk asıllı Bahtiyar Duysak isimli Twitter çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 12:40
Puan Ver : Donald Trump'ın Twitter Hesabını Kapatan Türk Çıktı(5/10)1

ABD Başkanı Trump'ın kişisel Twitter hesabı, geçen hafta 11 dakikalığına kapalı kalmıştı. Buna neden olan kişi olan Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı. Duysak konu ile ilgili ilk defa konuştu.

ÖĞRENCİ VİZESİ İLE ABD'DE

TechCrunch'a konuşan Duysak, öğrenci vizesi ile ABD'de bulunduğunu ve Twitter'da müşteri destek biriminde çalıştığını söyledi.

Bahtiyar Duysak üzerinde büyük bir baskı hissettiğini söyledi. Artık medyadan kaçmak istemediği için Trump'ın hesabını kapatan kişinin kendisinin olduğunu açıkladığını belirtti.

"KENDİMİ PABLO ESCOBAR GİBİ HİSSETİM"

Duysak, bilinçli olarak yanlış birşey yapmadığını, Trump'ın hesabını silmesinin sadece bir hata olduğunu söyledi. Ancak bu hatasının dünya çapında büyük yankı uyandırmasından dolayı "Kendimi Pablo Escobar gibi hissettim" diyen Duysak, yaptığından pişman olduğunu söyledi

"HERKES HATA YAPABİLİR"

"Bazen yorgun olabiliyordum, herkes hata yapabilir" diyen Duysak, sanılanın aksine Trump'ın hesabının bir isyankar Twitter çalışanı tarafından silinmediğini de ortaya çıkarmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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