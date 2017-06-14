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dondurmayı mutlaka böyle tüketin!

DONDURMAYI MUTLAKA BÖYLE TÜKETİN!

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmayı büyük küçük herkes sever. Fakat bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:04
Puan Ver : Dondurmayı Mutlaka Böyle Tüketin!(8/10)7


Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç konu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Özellikle kalorisinin yanında boğaz enfeksiyonlarına sebep olması, son dönemde allerjik şikayetlerinin artmasıyla dikkat çekiyor.



Bununla beraber kilo kontrolü için de miktarına ve yanında kullanılan soslara da mutlaka dikkat edilmelidir.



Doğal olarak yapılmış meyveli dondurmalar ilk tercihimiz olmalı. Aslında bilinçli yendiğinde ve sık tüketilmediğinde dondurmayı zararlı bir gıda gruba sokulmamış olur.



 



kaynak:sabah








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